O remédio amargo mas necessário do governo Lula

O governo Lula amanheceu nesta terça-feira, 15, enfrentando aquele fantasma que a coluna contou há nove dias, e que estava rondando os postos de combustíveis.

Hoje, a gasolina aumentou em 41 centavos e o diesel, 78 centavos.

A defasagem com os preços acumulados aumentou nos últimos dias e esse remédio é amargo, mas bastante necessário.

Aumento de combustível é sempre impopular para um governo, mas a alternativa era manter essa diferença com o mercado externo, que poderia produzir outros desequilíbrios.

Como lembrou este espaço, no período anterior do PT à frente do Executivo – nas velhas administrações – a defasagem do preço no Brasil e fora dele foi tão grande que levou a Petrobras ao prejuízo.

A defasagem já estava em mais de 30%. Agora, os especialistas do mercado estão fazendo contas para ver se esse aumento nas bombas é suficiente. O que se vê imediatamente é que a estatal do petróleo teve, ao menos, a coragem de dar o primeiro passo na correção do desequilíbrio.

