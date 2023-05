O que ninguém diz sobre Twitter, Google, Facebook e outras redes

A aprovação do PL das Fakenews não tem a ver com a sangrenta disputa entre o bolsonarismo e o petismo, mas sim com os avanços civilizatórios que toda nação deve almejar.

É também uma questão de Justiça.

O Twitter, o Google, a Meta e o Tik Tok precisam aceitar que há um lado nebuloso nascido após a criação das big techs, e que diz respeito ao uso das plataformas pelo ser humano.

E por que resistem à regulamentação, já que se trata de algo tão comum (não é a primeira vez que o ser humano desvia a função de algo ou alguma coisa)?

Por dois motivos.

O primeiro é o dinheiro, claro. No caso, o enorme lucro dessas empresas do Vale do Silício. O temor é que elas percam influência e força, incluindo a monetária.

Já o segundo é mais complexo. Tem a ver com a natureza do negócio. O conceito de liberdade que as redes sociais tanto defendem, e que está no DNA de cada uma.

Em reunião há mais de 10 anos na sede do Google e do Facebook, ouvi a mesma defesa de linha filosófica para o surgimento delas: a liberdade de as pessoas se comunicarem, o que elas buscam desde os primórdios da Terra.

Pois bem. É uma ideia bonita de se defender, desde que ela não tenha se deturpado ao longo do caminho.

As redes sociais viraram terra sem lei e sem punição para propagação de noticias mentirosas ou incitação à violência. Assim, é um desserviço.

Não é liberdade, é libertinagem. Que os limites sejam impostos pela PL das Fake News.