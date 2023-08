O que está por trás da sinalização de Zema a Jair Bolsonaro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez uma sinalização importante a Jair Bolsonaro e ao Brasil nesta segunda-feira, 28.

Ao entregar o título de cidadão honorário do estado ao líder da extrema-direita, Zema afirmou que, no governo anterior, as portas dos ministérios “estavam abertas”. “Éramos ouvidos com atenção de quem quer de fato alcançar soluções”.

Nada disso aconteceu por acaso.

Esse é o tipo de gesto que Bolsonaro aprecia, ainda mais agora quando as investigações da Polícia Federal se aproximam do ex-presidente em várias frentes.

A coluna apurou que Romeu Zema resolveu acelerar o projeto presidencial diante da ineligibilidade de Jair Bolsonaro, e a consequente abertura de um caminho na “raia” da extrema-direita.

O tom da declaração do mineiro foi combinado anteriormente, inclusive.

