O primeiro e importante recado de Tebet para Lula – e Bolsonaro

Simone Tebet foi a grande novidade da campanha de 2022. Terminando em terceiro lugar e à frente de Ciro Gomes – aquele pedetista que ninguém se lembra -, a nova ministra do Planejamento já mandou recados para Lula e Jair Bolsonaro, mostrando que a política é mesmo uma arte.

Em seu discurso de posse, Simone Tebet não perdeu tempo e mirou o futuro.

Para Lula, afirmou ter “alguma divergência” com sua equipe econômica. Para Bolsonaro, disse que ele deixou “sementes de destruição para trás“.

Enfim, errada ela não está.

Todo mundo sabe que Tebet é um corpo estranho dentro do governo (e do PT), com uma visão mais liberal e menos desenvolvimentista da economia.

“[…] Fui escolhida para ser ministra com um convite especial do presidente e justamente em uma pauta que tenho alguma divergência. Seremos responsáveis com os gastos públicos“, sentenciou Simone Tebet.

Todo mundo também sabe que o governo Bolsonaro fracassou, não foi liberal, acabou intervindo até na Petrobras e nos preços dos combustíveis.

“Em retirada, o capitão e sua tropa deixaram para trás sementes de destruição. Com o presidente Lula e a frente ampla, vamos avançar”, completou.

Perceberam a frente ampla em seu discurso? Simone estava falando dela mesmo.

A nova condutora do orçamento brasileiro aproveitou o holofote da refundação de um dos ministérios mais cobiçados da Esplanada para falar para um lado e para outro. E… se posicionar em algum lugar no meio deles.