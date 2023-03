O primeiro alerta de servidores públicos no governo Lula

Quadros técnicos do governo federal têm encontrado dificuldade de saber quais são as diretrizes de trabalho na gestão Lula.

A coluna conversou com funcionários públicos de carreira em ministérios, agências e autarquias.

Na avaliação desses servidores, enquanto negociações políticas relacionadas ao segundo e terceiro escalão continuam a acontecer na Esplanada, a máquina está mais parada que o normal.

Esses funcionários públicos afirmam que se sentem sem direção, e que algumas agendas do Estado pararam. O que antes era esperança de dias melhores já passou a ser uma incerteza se o governo conseguirá efetivamente se estruturar no meio dessa colcha de retalho que são os postos técnicos.

Eles também reclamam, por exemplo, que foram exonerados de cargos ou de direção simplesmente porque trabalharam no último governo. Contudo, são pessoas que já vinham trabalhando com a temática desde governos anteriores, como o do próprio PT.

A exoneração não pode ser vista como o cerne do problema porque são todos funcionários com cargos efetivos, de carreira, e que reclamam que as nomeações de diretores e secretários em ministérios tem demorado demais.

Ouve-se que faltam pessoas qualificadas para determinados cargos. Ou que a pessoa é qualificada, mas não tem características importantes para a pauta a que ela ficará responsável.

Mas a situação piora.

Uma das preocupações mais importantes é a tramitação dos processos. Por falta de dirigentes, não é possível assinar documentos e dar andamento à atividades corriqueiras como, por exemplo, a prorrogação de convênios. A execução orçamentária também fica prejudicada. Os gastos previstos para este ano já estão atrasados por conta justamente desse marasmo.

Os relatos são de eventos cancelados – ou funcionando em parte – contratos suspensos e convênios atrasados, já impactando a execução orçamentária deste ano.

Mecanismos que poderiam dar agilidade, equidade e transparência para a seleção dos servidores aos cargos destinados ao corpo técnico seguem sem ser utilizados, como o caso do banco de currículo do sou.gov. e a plataforma da ENAP.

Elas podem, de forma muito eficiente, encontrar líderes para o governo. A impressão que os servidores têm do atual governo é de desorganização da alta gestão em reestruturar a Esplanada.