O presente de Natal antecipado para Haddad, segundo outros ministros

O dia amanheceu com uma brincadeira entre os principais ministros do governo Lula: a de que o Natal chegou mais cedo para pelo menos um deles – Fernando Haddad, da Fazenda.

É que nesta terça, 19, a Standard & Poor’s, agência que o mercado mais respeita, elevou a nota do Brasil, colocando o país a dois passos do “grau de investimento”.

Com isso, ministros palacianos comentavam que o ano de 2023 terminou com muitas vitórias para Fernando Haddad, especialmente com a reforma tributária que será promulgada nesta quarta, 20.

Segundo esses auxiliares palacianos do primeiro escalão, a S&P Global Ratings é a cereja do bolo ou o presente antecipado do Papai Noel para o ministro da Fazenda às vésperas do Natal.

Não que eles estejam totalmente felizes com Haddad, já que trombaram de frente com ele na questão do zero déficit na meta fiscal.

A ala política do Palácio do Planalto é contra a principal promessa do ministro da Fazendo, temendo que isso atrapalhe ações do governo e as eleições municipais de 2024.

Até aqui, contudo, é ele, o ex-prefeito de São Paulo, quem está rindo por último!

