O petista que teve coragem de cobrar Lula sobre ministro da Fazenda

Giro VEJA - quinta, 24 de novembro

A polêmica sobre a ação do PL e as negociações da PEC da Transição são os destaques do dia

O PL decidiu que vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que na quarta-feira determinou o pagamento de multa de R$ 22,9 milhões e a suspensão de repasses do fundo partidário por litigância de má-fé. A decisão se refere ao pedido do partido para que sejam verificados os votos das urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020, colocando em questão o resultado da eleição presidencial. E se aplica também a outros partidos da coligação que apoiou o presidente Jair Bolsonaro, como Republicanos e PP