O perigoso número a que Lula precisa estar atento

O aumento dos brasileiros que veem o governo atual como “ruim ou péssimo” surpreendeu a gestão petista, segundo um integrante do primeiro escalão de Lula ouvido pela coluna.

De acordo com esse ministro, a surpresa se deve porque, com a normalização institucional do país pós bolsonarismo e as boas notícias na economia, esperava-se exatamente o contrário: a melhora da avaliação na faixa “ótimo e bom”.

É que uma nova rodada Datafolha mostrou que subiu quatro pontos percentuais o número de brasileiros que avaliam a atual gestão como “ruim ou péssima”. Na rodada de junho, a número era de apenas 27%. Hoje, chegou a 31%.

Também no levantamento atual, 38% dos brasileiros consideram o governo Lula 3 “bom ou ótimo” – contra 37% na última rodada. Outros 30% o classificam como “regular” – ante 33% da última edição.

Como mostrou a coluna Maquiavel, a expectativa da população em relação ao futuro da terceira gestão petista também foi captada pela pesquisa.

Segundo a sondagem, a opinião dos brasileiros é a de que Lula fará um governo: “ótimo ou bom” (43%), “ruim ou péssimo” (28%) e “regular” (26%).

