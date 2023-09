Datafolha: Lula tem aprovação estável, mas reprovação sobe para 31%

À época, Bolsonaro contava com 29% de aprovação, 38% de reprovação e era avaliado como regular por 30% da população.

O Datafolha também comparou a reprovação de Lula com os índices do mesmo período do governo de presidentes passados. Dilma Rousseff (PT), em 2010, tinha 11% de reprovação, enquanto Lula no primeiro mandato, em 2003, tinha 10%. Já Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1995, também em seu primeiro ano de mandato, tinha 15% de reprovação.