O pastor que defendeu a punição de André Valadão

O pastor Caio Fábio, uma das maiores referências do protestantismo no Brasil, usou suas redes sociais nesta terça, 4, para destrinchar o crime cometido por André Valadão.

Se referindo àquele que não merece o título de pastor como rapaz, menino e até “Andrezinho”, disse claramente o que está acontecendo. “Ele [André Valadão] surtou!”

Caio Fábio ainda defendeu que ele está em uma fixação com o tema LGBTQIA+. E está mesmo. Quem acompanha André Valadão sabe que o tema está constantemente em suas pregações.

De acordo com o Caio Fábio, essa foi a terceira vez (recentemente) que ele ouviu André Valadão fazer incitamentos perversos com ódio. Sendo ainda mais duro, classificou as falas do colega de malignas, diabólicas, demoníacas.

Continuou chamando André Valadão de garoto e covarde por utilizar uma passagem da Bíblia para justificar a morte de homossexuais. “Isso é crime, crime sério, e deve ser seriamente punido!”.

O pastor, a meu ver, só errou em um momento, quando colocou na legenda “Ou Clínica ou Crime”. Clínicas de tratamento para pessoas com questões mentais não merecem receber criminosos. Especialmente, se for de forma continuada.

E, antes que os bolsonaristas comecem, não se trata de liberdade de expressão. Já deu dessa justificativa também. Se trata de crimes reiterados de evangélicos contra a comunidade LGBTQIA+.