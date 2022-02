O novo delírio de Ricardo Salles seria cômico se não fosse trágico

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles mostrou em suas redes sociais como os delírios dos bolsonaristas podem atrapalhar as eleições deste ano.

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro chega a Moscou para se reunir com o isolado e autoritário Vladimir Putin, os fanáticos atribuem ao presidente o recuo da Rússia na ideia de invadir a Ucrânia. Em duas postagens em seu Instagram, Ricardo Salles, que se filiou ao PL e tem planos de tentar ser deputado federal, compartilha fake news a respeito da ida de Bolsonaro à Rússia.

Na primeira imagem, Salles posta uma notícia que seria da CNN com o título “Putin sinaliza recuo na Ucrânia, Presidente Bolsonaro evita a 3ª Guerra Mundial”. A CNN desmentiu a notícia. Salles não retirou a imagem.

Na segunda publicação feita por Salles, Bolsonaro aparece em uma suposta capa da revista Time com o título “Prêmio Nobel da Paz 2022 – Bolsonaro o homem que poderá definir o futuro do planeta; com viagem à Rússia agendada, o Brasil tem papel fundamental na crise entre Rússia e Ucrânia”. A capa é obviamente falsa, mas Salles não se importou com isso e publicou mesmo assim.

A história seria cômica se não fosse trágica. Embora seja evidente que as notícias são mentirosas, bolsonaristas ao redor do país compartilham imagens nesse sentido todos os dias para idolatrar seu presidente a partir de uma ilusão.

Já que Bolsonaro não apresenta, de fato, comportamentos dignos de elogio, o jeito é partir para a invenção. E Salles, que ainda pretende ser representante do povo, concorda e fortalece esses delírios.