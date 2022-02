Ricardo Salles vira piada ao atribuir a Bolsonaro recuo de Putin

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles virou piada na internet depois de publicar uma fake news que atribuía a Jair Bolsonaro o recuo do presidente Vladimir Putin em invadir a Ucrânia e afirmava que o brasileiro foi capaz de evitar a 3ª Guerra Mundial. A montagem enganosa de Salles usou a marca da CNN, que desmentiu a informação — o ex-ministro manteve a publicação e debochou da emissora com risadas.

Se um disparate já não tivesse sido o bastante, Salles também publicou uma capa falsa da revista americana Time, que coloca Bolsonaro como vencedor do Nobel da Paz em 2022. Além de ironizar a “empolgação” na defesa do ex-chefe, internautas cobram do Instagram e Twitter a remoção do conteúdo mentiroso.

Bolsonaro também tentou capitalizar em cima do recuo de Putin. Antes mesmo de chegar ao país, tuitou uma imagem da CNN Brasil que informava o retorno de algumas tropas da fronteira com a Ucrânia. “Já estamos no espaço aéreo russo. Fuso: + 6 horas. Bom dia a todos”, escreveu.