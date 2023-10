O maior temor do governo brasileiro com o conflito Hamas-Israel

Atualizado em 10 out 2023, 06h59 - Publicado em 10 out 2023, 06h51

As autoridades da economia brasileira – seja no ministério da Fazenda, seja no Banco Central – estão temerosos com o desenrolar do conflito Hamas-Israel.

Ainda que a guerra, ao contrário da Rússia contra Ucrânia, não tenha um impacto imediato na economia, há o temor em relação ao petróleo. Nesta segunda, 9, a commodity subiu 4%.

Se continuar subindo de forma vertiginosa, afetará a inflação no mundo inteiro. E a brasileira também.

Isso não será nada bom para o país, que está recuperando o crescimento e tem hoje uma inflação em queda, mas que ainda está em 5% – acima da meta do ano que é 4,75%.

Segundo a coluna apurou, a dúvida na Fazenda é se isso pode reduzir o ímpeto do Banco Central em baixar os juros. Já o medo no próprio BC é a alta dos juros americanos.