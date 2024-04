O jogo mais arriscado de Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está jogando a sua partida mais arriscada. Pode não parecer, já que a atuação do magistrado foi fundamental no momento mais tenso de nossa democracia desde a redemocratização, mas o bilionário Elon Musk pode feri-lo como nenhum outro ator da direita brasileira.

Esse é o fato.

Não é segredo – já escrevi várias vezes na coluna – que enxergo a atuação de Moraes nos anos Bolsonaro, especialmente em 2022, como fundamental para a manutenção do estado democrático de direito no Brasil.

O enfrentamento – por exemplo – da narrativa mentirosa de Jair Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas, na dobradinha com o colega de toga Edson Fachin, lembrava Bebeto e Romário contra a intransponível defesa sueca, em 1994.

Mas esse tempo passou. O bolsonarismo perdeu força com o andamento das investigações sobre a tentativa de golpe, milícias digitais, fraude no cartão de vacina e outras apurações comandadas inclusive pelo próprio Moraes.

Pois bem.

Enquanto a ferida extrema-direita brasileira lutava para manter a narrativa dos excessos do “xerife do Supremo”… ficava evidente que essas criticas quase não furavam a bolha bolsonarista nos últimos anos. Agora é diferente.

Elon Musk joga um jogo mundial que tem a ver com cifras no montante de bilhões de dólares. Não defende a liberdade de expressão na China onde o ex-twitter é proibido. Lá, ele está ganhando muito dinheiro com a venda de carros.

Todo esse confronto no Brasil, justamente contra Alexandre Moraes, já está sendo usado pelo bolsonarismo para se reagrupar. Como não há regulação das redes sociais no Brasil – o que esse espaço tem defendido com unhas e dentes – o ministro tem que ocupar o espaço vazio deixado pelo Congresso.

Criticá-lo fica mais fácil, bem mais fácil – já que o parlamento com sua maioria conservadora conseguiu postergar ad aeternum a discussão.

É certo que Alexandre de Moraes precisava reagir ao descumprimento de ordem judicial, às provocações e às ofensas do bilionário. Mas agora a bola está no pé de Musk, que tentará atingi-lo perigosamente fora da bolha da extrema-direita.

Me cobrem se eu estiver errado.