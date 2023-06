O governador próximo de Lula que pode virar um problemão

Helder Barbalho é hoje um dos governadores mais próximos de Lula.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, o governador do Pará sentou em lugar de destaque no Palácio do Planalto, ao lado do próprio presidente, de Janja, de Geraldo Alckmin e de Marina Silva.

Era o ápice do prestígio de Helder Barbalho na presidência da República após o anúncio de que a COP-30 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – será realizada no Pará.

Pois bem.

Nesta segunda, 12, foi anunciado que o Pará liderou o ranking de destruição dos biomas brasileiros com 22,2% da área desmatada no país em 2022.

Ora, esta coluna lembrou – ainda em maio – que a grande vitória de sediar uma COP traz também enorme peso para o governo federal e estadual até 2025.

A cidade-sede Belém, por exemplo, será olhada com lupa pela Conferência e terá que combater mais e mais o desmatamento.

Não dá para o Estado continuar liderando os altos índices de derrubada de florestas enquanto recebe o mais importante evento do mundo na área do meio ambiente.

Lula ainda tem a desculpa de que, no ano passado, o presidente era Jair Bolsonaro. Helder Barbalho, não. Já exercia a função de governador do estado e acabou reeleito. Mas não – espera o Brasil – para passar vergonha perante o mundo.

