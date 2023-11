O gol de Bolsonaro e Milei em Lula e na esquerda da América Latina

A mensagem e a imagem da conversa do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, com Jair Bolsonaro e seu filho Zero Três, o deputado Eduardo Bolsonaro, mostram, mais uma vez, como a extrema-direita está mais bem preparada para o uso das redes sociais na política.

Não há base de comparação com a esquerda em qualquer país da América Latina.

A imagem – apenas um print de uma ligação de vídeo com todos rindo – passa a mensagem de intimidade entre os três políticos, e tenta transbordar a vitória da extrema-direita argentina para o bolsonarismo no Brasil.

Segundo apurou a coluna, essa foi a ideia da mensagem que foi postada nas redes sociais do herdeiro político e do próprio ex-presidente brasileiro.

“Excelente chamada de vídeo de Jair Bolsonaro e o presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Lula tentou interferir na eleição argentina a favor de Massa, o candidato do Foro de SP, mas não obteve sucesso. Aceitamos o convite de Milei e estaremos em Buenos Aires para sua posse”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

🇦🇷 Excelente chamada de vídeo de @jairbolsonaro e o Presidente eleito da Argentina @JMilei Lula tentou interferir na eleição argentina a favor de Massa, o candidato do Foro de SP, mas não obteve sucesso Aceitamos o convite de Milei e estaremos em Buenos Aires para sua posse pic.twitter.com/Eb5FETLhQY — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 20, 2023

Na mesma mensagem, colocaram Lula, Sérgio Massa e a esquerda do Cone Sul como derrotados neste fim de semana, e a direita ultraliberal e conservadora vitoriosa e unida em torno de Milei na posse presidencial que acontecerá em dezembro.

Já o vídeo da ligação, divulgado mais tarde, mostra o próprio presidente Milei dizendo que seria uma honra enorme se o ex-presidente e Eduardo estivessem na posse. Bolsonaro respondeu afirmando que está quase torcendo para a Argentina no jogo contra o Brasil, nesta terça-feira, 21, no Maracanã.