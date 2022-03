O erro grosseiro de Bolsonaro sobre a Rússia

Quando deu uma de suas entrevistas durante o feriado do Carnaval, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, de forma errática (mais uma vez), que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia chegaria “ao fim rapidamente”.

Hoje, nesta quinta-feira, 17, estamos no vigésimo primeiro dia da guerra, a Rússia foi atingida pelas mais pesadas sanções da história, mortos ucranianos crescem a cada dia e a repercussão está sendo em todo o planeta… inclusive no Brasil.

É simples, como dois e dois são quatro.

Quando um presidente subestima um evento dessa gravidade, ou a magnitude de uma pandemia (a mais violenta em cem anos), mostra a incapacidade de compreensão da realidade e a incompetência dos analistas dos quais se cerca.

Pessoas, consultores e até jornalistas podem errar previsões, mas, quando o governo de um país faz erros tão crassos de avaliação… acaba tomando decisões erradas também.

É o que testemunhamos no Brasil.

Bolsonaro não comprou as vacinas rapidamente, chamou a doença até de gripezinha, e a população brasileira sofreu barbaramente. Já são mais de 650 mil mortes – parte delas, sabemos agora, poderia ter sido evitada.

Neste momento o presidente erra mais uma vez – isso, em relação a um conflito cujas as consequências começam a pesar no bolso do brasileiro comum.

Bolsonaro disse que a guerra terminaria rápido quando afirmou também da tal “neutralidade”. Mostrou, na realidade, uma posição passiva em relação a Vladimir Putin.

Má avaliação dos cenários geram posicionamentos ruins – sejam sobre questões sanitárias, sejam sobre as humanitárias.