O enorme exagero de Alckmin e de um ministro de Lula contra Campos Neto

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o vice-presidente Geraldo Alckmin exageraram fortemente na visita que fizeram ao Agrishow nesta segunda-feira, 29, quando comentaram as altas taxas de juros do país.

Querendo agradar o agronegócio, Fávaro afirmou: “em 2023 tivemos as taxas de juros mais horríveis da história do nosso país. Vamos buscar uma equalização dos juros ainda maior”.

Sim, estão altas. Mas, obviamente, trata-se de um exagero. O Brasil já teve taxas de juros muito mais altas no passado, inclusive no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Na época, José Alencar, então vice do petista, vivia com uma tabela embaixo do braço andando pela esplanada e mostrando aos jornalistas para reclamar do Banco Central.

Alckmin também não deixou de fazer seu comentário contra a taxa de juros. “Eles ainda estão muito altos no Brasil”, disse chamando atenção também para o câmbio e os impostos.

Fávaro e Alckmin agora tentam fazer coro com Lula, crítico contumaz de Roberto Campos Neto, que está à frente do BC, mas foi indicado por Jair Bolsonaro.

PS – Basta lembrar que, no ano passado, os juros que estavam em 13,75% começaram a cair…