O duro recado de 73 juristas para Eduardo Leite, e em apoio a João Doria

Setenta três juristas brasileiros fizeram um desagravo em carta à candidatura de João Doria, lembrando o resultado das prévias, a decisão da maioria de seus filiados e o gasto de 12,2 milhões de dinheiro do fundo partidário para que o pleito interno fosse realizado.

Na missiva, os juristas afirmaram o seguinte: “ninguém no Partido ou fora dele tem autoridade para violentar os 34 anos de história da Social Democracia, para rasgar o Estatuto ou para anular a decisão democrática, soberana e irrevogável dos filiados em função de interpretações pessoais e subjetivas sobre o quadro eleitoral, ou articulações desautorizadas com outros Partidos Políticos”.

A carta dos advogados é um duro contra-ataque ao papelão que Eduardo Leite tem se prestado, de forma antidemocrática, ao não respeitar o resultado das prévias.

Também surge em um momento em que os chamados partidos da terceira via discutem a formação de uma chapa única formada por União Brasil, MDB, Cidadania e PSDB.

Leia a íntegra da carta abaixo:

“O PSDB foi fundado em 1988 por homens e mulheres sérios e respeitados, como Fernando Henrique Cardoso, Almir Gabriel, Mário Covas, Franco Motoro, José Serra, Gilda Portugal Gouveia, Ruth Cardoso, Cristina Tavares e José Richa, dentre muitos outros. Surgiu para atender aos anseios da sociedade por um Partido Social Democrata, capaz de fazer as reformas econômicas estruturais necessárias e ao mesmo tempo de criar um novo arcabouço de políticas sociais efetivamente inclusivas, retirando o Brasil do atraso. Poucos anos depois, a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 1994 viria provar que o PSDB mudaria de forma definitiva a história recente do Brasil, com o Plano Real, a Consolidação do Sistema Único de Saúde, a Rede de Proteção Social ancorada no Bolsa Escola, a Reforma do Estado, uma Nova Legislação Ambiental e uma Nova Inserção do País na Ordem Internacional.

A sociedade soube reconhecer as realizações do PSDB, que após vencer novamente as eleições presidenciais de 1998, esteve presente no segundo turno das eleições presidenciais de 2002, 2006, 2010 e 2014, tendo chegado muito perto da vitória nessas duas últimas eleições. Ao longo desses 34 anos, a atuação de governadores, prefeitos e parlamentares de todos os níveis fizeram o PSDB ser reconhecido como um Partido sério e necessário para a democracia e a construção de um futuro sustentável do nosso País.

Após quase 30 anos de fundação, a 14a. Convenção Nacional do Partido aprovou em dezembro de 2017 um novo Estatuto (que por sua vez foi aprovado pelo TSE no dia 18 de agosto de 2018 – Petição N. 109 – Processo n. 1731-67.1996.6.00.0000), o qual, inspirado pela experiência exitosa da cidade São Paulo em 2016, adotou o mecanismo das ELEIÇÕES PRÉVIAS para a escolha de candidatos. As eleições prévias estão previstas no Capítulo I do Título VII do Estatuto do PSDB, sendo que o Art. 152 estabelece de forma inequívoca que “os candidatos vencedores em Eleições Prévias serão HOMOLOGADOS nas Convenções convocadas para esse fim”, que, conforme o Art. 153, “serão convocadas pelas respectivas Comissões Executivas e se realizarão conforme as disposições da legislação eleitoral em vigor e das instruções da Justiça Eleitoral”. E já no seu Artigo 58, o Estatuto do PSDB deixa claras as atribuições da Convenção Nacional do PSDB, entre as quais, conforme o Inciso IV, estão “escolher os candidatos do Partido aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, OU PROCLAMÁ-LOS, quando houver ELEIÇÃO PRÉVIA para essa escolha”.

Rico em lideranças sérias e competentes, no dia 15 de junho de 2021 a Comissão Executiva Nacional do PSDB determinou a realização de Eleições Prévias para a escolha do Candidato do PSDB a Presidente da República nas eleições de 2022. No dia 19 de julho de 2021, o Presidente da Comissão Executiva Nacional do PSDB publicou a Resolução 046/2021 disciplinando a realização das prévias determinadas pela Comissão Executiva Nacional e estabelecendo um cronograma que se estenderia por quatro meses e dez dias do maior exercício democrático realizado por um Partido político na América Latina. Três candidatos se inscreveram, percorreram o Brasil, debateram entre si e dialogaram com dezenas de milhares de filiados. Finalmente, em votações realizadas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021, 45.000 filiados, entre os quais governadores, vice- governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores, fizeram a sua escolha de forma livre, transparente e soberana, a qual foi solenemente proclamada pelo Presidente da Comissão Executiva Nacional: “O PSDB decidiu e o candidato do Partido à presidência é o Governador João Doria”!

É preciso defender o PSDB! Ninguém no Partido ou fora dele tem autoridade para violentar os 34 anos de história da Social Democracia, para rasgar o Estatuto ou para anular a decisão democrática, soberana e irrevogável dos filiados em função de interpretações pessoais e subjetivas sobre o quadro eleitoral, ou articulações desautorizadas com outros Partidos Políticos. Não é necessário ser especialista em direito eleitoral ou partidário para ter absoluta convicção disso!

O candidato à Presidência da República legalmente constituído pelo PSDB para as eleições de 2022 é JOÃO DORIA, que será PROCLAMADO pela Convenção Nacional Eleitoral a ser realizada entre 29 de julho e 5 de agosto. Quem, honestamente, desejar colaborar com o Brasil estará engajado na sua campanha!

