Vídeo: O discurso do embaixador após susto de brasileiros em Israel

Atualizado em 11 out 2023, 14h18 - Publicado em 11 out 2023, 12h28

Após o susto durante o check-in para o voo da FAB que deixa Tel Aviv, em Israel, nesta quarta, 11, com destino ao Rio, os passageiros – turistas e residentes brasileiros naquele país – conseguiram embarcar.

O embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, um dos mais respeitados diplomatas brasileiros, fez um discurso (vídeo abaixo) antes do voo decolar acalmando os passageiros e a tripulação.

Fred Meyer estava de férias quando conflito Hamas-Israel começou, e foi convocado pelo presidente Lula a voltar. O voo acaba de decolar de Tel Aviv.

O embaixador permaneceu em solo israelense para continuar o trabalho de ajuda aos brasileiros que estão no ambiente de guerra.

O que disse o embaixador:

“Boa tarde a todos vocês. Eu sou embaixador do Brasil em Israel. Estava de férias em Belém do Pará, para o círio de Nazaré. E o presidente Lula e o ministro Mauro Vieira pediram que eu voltasse. Então eu cheguei ontem nesse mesmo avião que vocês vão. Posso garantir que o avião e a tripulação são bem seguros. Desejo a vocês uma boa viagem e podem contar com o presidente Lula, o ministro Mauro Vieira e também com o apoio da Aeronáutica. Tenho certeza que vocês vão chegar bem e qualquer coisa que vocês precisarem, a embaixada do Brasil em Israel tá aqui para apoiar vocês ou a família de vocês. Uma boa viagem”

