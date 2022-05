Nova pesquisa traz presentão para Doria em pleno furacão do PSDB

Enquanto as executivas de três partidos – PSDB, Cidadania e MDB – trabalham para tirar João Doria da disputa presidencial e apostar em Simone Tebet, nova rodada da Ipespe mostra que o potencial de voto do tucano hoje – e friso o hoje – é bem maior que a da emedebista.

Segundo o levantamento, 38% dos eleitores afirmam que votariam com certeza ou poderiam votar em João Doria. Já 17% responderam que votariam com certeza ou poderiam votar em Simone Tebet.

Ou seja, hoje, no dia 20 de maio de 2022, o tucano tem mais que o dobro do potencial de eleitores favoráveis a ele do que a emedebista. Isso é sintomático em meio à confusão que a autointitulada terceira via resolveu se meter.

O pior comportamento de fato é o do PSDB que, como dito na coluna nesta quinta-feira, 19, tenta dar mais golpe em João Doria, preterindo o candidato do próprio partido, que venceu as prévias democraticamente, em favor de uma de outra legenda.

Mas, voltando aos números da Ipespe divulgada nesta sexta, 20, Tebet se mostra, sim, desconhecida da maioria dos eleitores, como repetem em cantilena os líderes partidários do PSDB, do Cidadania e do MDB.

45% dizem que não conhecem Tebet o suficiente, contra apenas 8% que afirmam o mesmo de Doria.

Para eles, esse seria o elixir político que daria a ela a vantagem de ser uma melhor candidata ou mais competitiva contra Lula e Jair Bolsonaro. Ocorre que nada garante que o eleitor, ao conhecer melhor Simone Tebet, votará nela.

A notícia ruim da pesquisa para Doria é realmente a rejeição – 53% garantem que não votariam no tucano de jeito nenhum, enquanto 37% afirmaram o mesmo sobre Tebet.

Ou seja, uma diferença de 16 pontos percentuais.