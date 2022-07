Nova pesquisa traz dois motivos para Bolsonaro comemorar

Apesar de manter uma rejeição muito alta em São Paulo – 61% dos paulistas declaram que Jair Bolsonaro não merece ser reeleito -, o presidente da República viu a avaliação negativa de seu governo cair de 53% para 45% nos últimos quatro meses.

Ou seja, oito pontos percentuais.

Além disso, no mesmo período, as intenções de voto em Bolsonaro no estado cresceram de 25% para 32%, enquanto Lula – o primeiro colocado nas pesquisas – testemunhou o apoio a ele oscilar negativamente dentro da margem de erro, de 39% para 37%.

Os dados são da nova rodada da Genial/Quaest – realizada apenas em São Paulo -, que foram divulgados nesta quinta-feira, 7, mostrando recuperação do atual presidente.

Como mostrou a coluna, no cenário nacional – ou seja, em todos os estados do Brasil – o mesmo instituto registrou vitória do ex-presidente no primeiro turno em um dos três cenários analisados, no qual André Janones, do Avante, é retirado da disputa.

Nos outros dois cenários – com um número maior de nomes na disputa presidencial – a soma dos pontos percentuais de todos os outros candidatos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, levam a um empate técnico com o petista. Nesses quadros, há a possibilidade de segundo turno.

Segundo a pesquisa, contudo, Lula continua vencendo em todos os cenários de uma eventual segunda etapa das eleições – seja nacionalmente, seja contando apenas os votos dos eleitores paulistas.

