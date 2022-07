Nova pesquisa mostra dois cenários desanimadores para Lula

A nova rodada da Genial/Quaest mostra o ex-presidente Lula vencendo no primeiro turno apenas no terceiro cenário analisado pela pesquisa, no qual André Janones, do Avante, é retirado da disputa.

Nos outros dois cenários – com um número maior de nomes na disputa presidencial – a soma dos pontos percentuais de todos os outros candidatos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, levam a um empate técnico com o petista.

“Estatisticamente, é impossível dizer que [Lula vence no primeiro turno em todos os cenários]. Por que? Porque a soma de todas as outras candidaturas está na margem de erro da pesquisa com o percentual que Lula tem hoje”, afirmou o cientista político Felipe Nunes, responsável pelo levantamento Genial/Quaest, à coluna.

Se conseguir 50% dos votos válidos mais um eleitor, Lula vencerá eleição sem a necessidade de um outro turno para decidir quem será o próximo presidente da República.

No cenário sem André Janones, Lula aparece com 47%, contra Jair Bolsonaro, que tem 31%, Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet, com 3%. Ou seja, o petista tem 47% contra 42% dos outros candidatos – uma diferença de 5 pontos percentuais, acima da margem de erro que é de 2% para mais ou para menos.

No primeiro cenário investigado pelo instituto – considerado por eles o principal – Lula tem 45%, Bolsonaro 31%, Ciro Gomes, 6%, André Janones, 2%, Simone Tebet, 2% e Pablo Marçal, 1%. Ou seja, o petista tem 45% contra 42% dos outros nomes, vencendo apenas dentro da margem de erro.

No outro cenário, o mais disputado – este, sem Pablo Marçal, do Pros -, Lula aparece com 45%, o atual presidente tem 31%, Ciro, 7%, Janones, 3% e Tebet, 3%. Com estes nomes apresentados ao eleitor, o petista tem 45% contra 44% de todos os outros postulantes ao Palácio do Planalto. Seria uma vitória apertada, também na margem de erro.

Apesar de ainda ser favorável a Lula, o quadro – a 88 dias das eleições – mostra uma recuperação de Bolsonaro. Na rodada anterior, o petista vencia todos os cenários – e fora da margem de erro.