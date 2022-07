Bolsonaro reduz a vantagem de Lula no Nordeste e entre as mulheres

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 6, mostra uma redução dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, da vantagem de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial. De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 29 de junho e dois de julho, o petista tem 45% das intenções de voto no primeiro turno, ante 31% do ex-capitão. A diferença, que é de 14 pontos agora, era de 16 pontos na rodada anterior, realizada um mês antes.

Apesar de certa estabilidade no quadro geral, a sondagem traz boas notícias para Bolsonaro em nichos do eleitorado em que ele enfrenta grande dificuldade. Entre as mulheres, a vantagem de Lula caiu de 28 pontos para 19 pontos percentuais. Na região Nordeste, a queda foi ainda maior: de 53 para 37 pontos percentuais.

O candidato à reeleição ainda tem que recuperar terreno para impedir uma vitória de Lula no primeiro turno. Considerado o principal cenário testado pela Genial/Quaest, o petista, com 45%, tem dois pontos a mais do que soma de seus adversários, que é de 42%. No grupo, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%, André Janones (Novo) e Simone Tebet (MDB), com 2% cada um, e Pablo Marçal (PROS), com 1%.