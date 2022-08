Nova pesquisa mostra virada de Lula em região forte de Bolsonaro

A ultima rodada da pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda, 29, mostra alterações importantes na intenção de voto dos eleitores mais pobres e também apresenta uma mudança relevante em uma das regiões do país onde o presidente Jair Bolsonaro tradicionalmente tem muita força: a região Sul.

Por lá, o levantamento mostra o ex-presidente Lula ultrapassando seu principal adversário nas intenções de voto. Agora, o petista tem 36% dos votos contra 34% de Bolsonaro. Há duas semanas, em 14 de agosto, Bolsonaro estava na frente com 39% dos votos contra 36% de Lula.

Em 2018, Bolsonaro ganhou com folga nos três estados da região Sul: no primeiro turno, foram 56,8% dos votos no Paraná, 53,6% no Rio Grande do Sul e 65,8% em Santa Catarina. No segundo turno, uma vantagem ainda maior contra Fernando Haddad: 68,4% no Paraná, 63,2% no Rio Grande do Sul e 75,9% em Santa Catarina.

Apesar da queda no Sul, Bolsonaro tem uma boa notícia nas regiões Norte e Centro-Oeste, que são consideradas de forma conjunta na pesquisa Ipec. O presidente subiu de 36% para 40% nas intenções de voto entre os eleitores dessas regiões, enquanto Lula caiu de 44% para 40% no mesmo grupo. Agora, os dois estão empatados.

No Sudeste, o cenário permaneceu estável: Lula com 39% dos votos e o atual presidente com 33%. No Nordeste, o petista continua com uma vantagem esmagadora, mas manteve seus 57% enquanto Bolsonaro subiu um pouco, de 22% para 25% das intenções de voto.

Embora no cenário geral os números dos dois principais candidatos tenham se mantido estáveis, há uma mudança -mesmo que tímida – acontecendo. Cabe a Lula e a Bolsonaro interpretarem os dados para focarem nas estratégias até o dia das eleições.

