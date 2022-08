O número da nova pesquisa que surpreende tanto Lula quanto Bolsonaro

A manutenção dos mesmos números de Lula e de Bolsonaro na pesquisa Ipec divulgada nesta segunda, 29, ofusca o fato de que o petista e o atual presidente têm, sim, motivos para se alegrar, mas também para se preocupar com o levantamento.

Mesmo que – no geral – a diferença entre líderes da disputa esteja igual nos últimos 15 dias, um olhar com lupa mostra que, entre os mais pobres – maior estrato socioeconômico de eleitores -, houve alterações importantes.

Enquanto há 15 dias Lula tinha 60% das intenções de voto na fatia do eleitorado que ganha até um salário mínimo, hoje o petista tem 54%. Já Bolsonaro subiu de 19% para 22%, ganhando um pouco de musculatura, mas menos do que o esperado após o início do pagamento do “novo” Auxílio Brasil.

Quando se foca nos eleitores que ganham de um a dois salários mínimos, Lula também cresceu de 44% a 47%, dentro da margem de erro, assim como o atual presidente que subiu de 29% para 31%.

Agora, entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos, o petista ultrapassou o líder da extrema-direita, saindo de 32% para 39%, enquanto o atual presidente caiu de 41% a 37%.

Este último número, por exemplo, trata de uma parte da sociedade que já começou a se beneficiar com as sucessivas quedas nos preços dos combustíveis, após as muitas trocas forçadas na Petrobras, impostas por Bolsonaro. Ainda assim, eles tem desejado Lula na presidência, e não a reeleição do mandatário.

A mudança, ainda que não tenha alterado os números totais da pesquisa – Lula mantém-se com 44% das intenções de voto e Bolsonaro com 32% -, traz sinalizações importantes do eleitorado.