Nova pesquisa mostra goleada de Lula no berço político de Bolsonaro

A nova rodada da pesquisa Ipec, fundada por antigos executivos do instituto Ibope, mostra uma goleada de Lula em Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.

Feito apenas com eleitores do estado carioca, o levantamento mostra o petista com 46% dos votos, e o atual presidente com 31%.

Como se sabe, o Rio de Janeiro é o berço político de Bolsonaro. Por lá, ele foi eleito sete vezes deputado federal. O estado também abriga a maioria de seus filhos.

Em 2018, o atual presidente teve 67% dos votos no estado fluminense, contra 32% de Haddad. Isso, no segundo turno.

Mas, no primeiro, o representante da extrema direita já tinha ido muito bem, com 59%, sendo seguido por Ciro Gomes, com 15%, enquanto o candidato do PT teve apenas 14%.

Ou seja, a situação mudou bastante para o PT e Bolsonaro no Rio – ao menos neste momento da corrida eleitoral, ele levaria uma derrota histórica para Lula no Estado.