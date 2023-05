O instituto Paraná Pesquisas – o que mais acertou o resultado oficial das eleições presidenciais de 2022 – foi às ruas para mostrar quem pode substituir Jair Bolsonaro nas próximas eleições.

Como mostrou a coluna Maquiavel, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é apontado como o principal sucessor por 25,8% dos entrevistados. Ele é seguido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com 14,3% de apoio.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aparece em terceiro, com 9,3%; o senador Flávio Bolsonaro vem sem seguida, com 8,2%; e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), tem 6,8%.

Para obter esse resultado, os pesquisadores perguntaram aos entrevistados: “Caso o ex-presidente Jair Bolsonaro se torne inelegível, quem o(a) Sr(a) acredita que será o sucessor político dele?”

Na avaliação de cientistas políticos ouvidos pela coluna, o cenário acima mostra um quadro extremamente dividido, mas com uma vantagem para Tarcísio não só por esse resultado, mas por ele estar com a máquina do governo de São Paulo nas mãos.

Bolsonaro é alvo de processo de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que pode deixar o líder da extrema direita fora da disputa em 2026.