Pesquisa aponta quem seria o principal sucessor político de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi apontado como o principal candidato a ser o sucessor político de Jair Bolsonaro caso o ex-presidente seja declarado inelegível em razão dos vários processos dos quais é alvo na Justiça. A conclusão é de levantamento feito entre os dias 16 e 21 de maio pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 25.

Segundo a pesquisa, 25,8% dos entrevistados apontaram Tarcísio como o sucessor político de Bolsonaro. Na sequência aparecem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonao (PL), com 14,3%; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 9,3%; o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 8,2%; e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 6,8%.

Entre os entrevistados, 22,3% disseram que não sabem ou não opinaram, e 13,3% apontaram que ninguém será o sucessor de Bolsonaro. A pesquisa ouviu 2.023 eleitores em 164 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Segmentos

Tarcísio de Freitas consegue os seus maiores índices, segundo a pesquisa, entre os homens (34,4% o apontam como sucessor político de Bolsonaro) e entre quem têm ensino superior (34,1%).

Já Michelle Bolsonaro vai melhor entre os jovens de 16 a 24 anos (19,2% dizem que ela será sucessora política do marido) e eleitores do Nordeste (19,1%). Entre as mulheres, 16,2% apontam a ex-primeira-dama como herdeira política do bolsonarismo.