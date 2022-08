Nova pesquisa inicia série de boas notícias para Bolsonaro em agosto 

Com a divulgação da nova rodada do Instituto Paraná Pesquisas, na qual Jair Bolsonaro surge na frente de Lula em São Paulo, o presidente iniciou uma onda de boas notícias no mês de agosto.

Como informou a coluna, essa “colheita” que formará uma agenda positiva neste mês é a grande aposta da equipe para a improvável recuperação do governante que busca a reeleição.

O político da extrema-direita continua muito atrás do petista nas duas principais regiões do país – Sudeste e Nordeste – que concentram 70% dos eleitores do país.

Hoje, uma virada é considerada quase impossível por importantes cientistas políticos. Segundo a nova pesquisa, contudo, no estado de São Paulo, Bolsonaro tem agora 40,1% das intenções de voto contra 36,2% de Lula.

Agora, Bolsonaro conta com a PEC Kamikaze para mudar o quadro nos outros estados destas duas regiões. O presidente feriu a legislação para atingir vários setores da sociedade em agosto.

Contornando a lei que proibia criação de benefícios em um ano eleitoral, o pacote aumentou o Auxílio Brasil (de R$ 400 para R$ 600) e criou o vale para caminhoneiros e taxistas, alem de dobrar o “vale gás”.

Como em julho houve deflação – a inflação será negativa no mês pela queda do preço da gasolina e pela redução de impostos federais e estaduais sobre combustíveis e energia -, o presidente terá mais um dado na lista positivo em agosto.

É a vitória – com o uso da máquina – para tentar reverter a situação e levar a disputa ao segundo turno contra um adversário de peso, o político mais popular no Brasil desde Juscelino Kubitschek.