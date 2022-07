Pesquisa mostra vantagem de Lula nas duas regiões mais decisivas

Embora a equipe do presidente Jair Bolsonaro mantenha as esperanças de recuperação a partir do mês de agosto, um dado divulgado pela pesquisa Datafolha nesta quinta, 28, mostra que o cenário em outubro caminha, se não houver sobressaltos, para uma vitória de Lula.

As duas regiões com o maior número de eleitores do país, o Sudeste e o Nordeste, dão vitória ao ex-presidente com uma margem de diferença que Bolsonaro dificilmente conseguirá superar até o dia 2 de outubro. Ou, terá muita dificuldade.

Juntos, Sudeste e Nordeste concentram 70% dos eleitores brasileiros. No Sudeste, que abriga 43% do eleitorado, Lula ganha de Bolsonaro com aproximadamente 40% dos votos contra 35% do adversário.

No Nordeste, que representa 27% dos eleitores, a vantagem de Lula é muito maior: o petista tem 59% dos votos contra 24% de Bolsonaro, uma diferença abissal de 35 pontos percentuais.

Apesar de Bolsonaro ter um desempenho melhor nas outras três regiões, a parcela do eleitorado nesses locais é bem menor, o que dá a Lula uma esperança ainda mais concreta de vencer e voltar à Presidência.

O atual presidente tem, de fato, crescido (um pouco) na maior parte das pesquisas, mas numa velocidade que, até agora, não é suficiente para esperar uma virada.

Bolsonaro vem ganhando de um a três pontos a cada novo levantamento, uma variação que está dentro da margem de erro dos institutos. Para alcançar Lula, a trajetória de crescimento teria que estar muito mais acentuada.

Até mesmo na simulação de segundo turno, Lula teria uma vitória esmagadora se a disputa acontecesse hoje.

Como a própria equipe de Bolsonaro adiantou à coluna, essa “colheita dos resultados positivos” que começa em agosto terá que ser muito farta para melhorar o cenário que está se desenhando para o atual presidente do país.