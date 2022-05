Nova pesquisa capta um curioso presente de Sergio Moro a Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro continua a se recuperar nas pesquisas, segundo a nova rodada da XP/Ipespe. De acordo com o cientista político Antônio Lavareda, responsável pelo levantamento, a recuperação ainda acontece, contudo, por conta da desistência de Sérgio Moro da disputa presidencial.

“A saída de Moro foi o presente de Natal antecipado de Jair Bolsonaro. Aquele que votava em Moro e dizia que o governo era regular ou ruim agora votará em Bolsonaro e passa então a dizer que seu governo é bom e que a economia está no rumo certo. [Ou seja], é política e não economia”, escreveu Lavareda para a coluna.

Nos primeiros cinco meses do ano, a aprovação do presidente cresceu cinco pontos (30% a 35%), e a avaliação positiva subiu oito (24% a 32%), de acordo com o levantamento.

Segundo o cientista político, maior especialista do país na coleta desses dados, ambos os números vão se entrelaçando às intenções de voto de Bolsonaro: 32% no primeiro turno e 35% no segundo.

É o que captou a pesquisa.

O levantamento mostra ainda que – na análise espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores ouvidos pelo instituto – Lula teria 39% contra 29%.

Já na estimulada, quando os concorrentes à presidência são revelados aos entrevistados, Lula tem 44% contra 32%. Ou seja, a diferença varia entre 10 e 12 pontos percentuais.

No segundo turno, o petista teria 19 pontos de vantagem em relação ao atual presidente. Os outros nomes que estão postos na corrida, como Ciro Gomes e João Doria, não tiveram alterações expressivas relacionadas à primeira etapa do pleito.