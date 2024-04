“Tem até bilionário tentando fazer foguete para achar algo no espaço, mas não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o dinheiro dele para ajudar a preservar o meio ambiente” (Lula, presidente da República, em discurso de improviso no qual dá acertada indireta no bilionário Elon Musk, dono do ‘X’, que resolveu atacar ministros do Supremo e até mentir sobre a eleição no Brasil)