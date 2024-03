Frase do dia

“A imprensa brasileira vai continuar mentindo sobre a Lava Jato até o fim do milênio. Porque como eles compraram a ideia da Lava Jato do jeito que ela era, não é que não teve erro, pode ter tido erro, mas eles compraram, santificaram algumas pessoas e agora perceberam que as pessoas não eram os santos que eles imaginavam e eles não têm coragem de reconhecer. Não é nem falar mal, é só reconhecer” (Lula, presidente da República, criticando a imprensa pela cobertura da Operação Lava Jato, que completou 10 anos)