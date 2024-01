Frase do dia

“É um desastre a política de drogas no Brasil, nós estamos perdendo a guerra. […] Nós temos que ser capazes de discutir uma política de drogas sem preconceito, sem posições pré-assumida. Seja quem defende mais repressão, seja quem defende legalização, temos que reconhecer que o que estamos fazendo não está funcionando e está aumentando o poder do tráfico sobre as comunidades pobres” (Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, durante painel no Brazil Economic Forum, na Suíça, organizado por VEJA e Lide. O ministro ainda afirmou que a formulação da política não é de competência do STF, mas o tema chega à corte por diversos julgamentos de presos)