“Ricardo Lewandowski tinha tudo para ir pro Ministério da Justiça. Ele é preparado, homem de bem, homem que sempre teve comportamento firme. [Lula] acertou, como não” (Valdemar Costa Neto, presidente do PL, em conversa com as jornalistas Marianna Holanda e Ana Gabriela Oliveira Lima. O chefe partidário de Jair Bolsonaro ainda elogiou o petista pela indicação de Cristiano Zanin para o STF)