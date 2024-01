VEJA Mercado - quarta, 10 de janeiro

O bitcoin precisa ter um mínimo aspecto regulatório, diz Daniel Martins

VEJA Mercado em Vídeo desta quarta-feira recebe o CEO da GeoCapital. Entre outros assuntos, ele avalia que negociação de criptoativo deve ter novas normas, apesar de gafe cometida por agência regulatória americana, e fala sobre o pé no freio do otimismo do mercado.