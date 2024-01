Frase do dia

“Havia na verdade um pacto entre o ex-presidente da República [Jair Bolsonaro], o governador de Brasília [Ibaneis Rocha] e a polícia, tanto a do Exército quanto a do DF. Isso havia, inclusive com policiais federais participando. Ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse” (Lula, presidente da República, sobre os ataques a Brasília na sua diplomação, no dia 12 de dezembro de 2022. O petista deu a declaração aos jornalistas Jeniffer Gularte e Sérgio Roxo)