“Mandei, qual o problema?” (Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, admitindo à Folha que enviou mensagens com informações falsas sobre as urnas eletrônicas, pesquisas eleitorais e ministros do Supremo e do TSE a um empresário investigado pela Polícia Federal. O líder da extrema-direita vai prestar depoimento sobre o caso em breve)