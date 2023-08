Frase do dia

“O Arthur Lira, por exemplo, é nosso adversário político desde que o PT foi fundado e vai continuar sendo nosso adversário. […] Mas ele não está aqui como Arthur Lira, mas como presidente da instituição que o Poder Executivo precisa mais dela, do que ela do Poder Executivo. Não é o Lira que precisa de mim. Eu é que preciso dele para colocar em votação” (Lula, presidente da República, acenando fortemente a Arthur Lira no lançamento do PAC, e antes, claro, do acerto final com o centrão)