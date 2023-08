Frase do dia

“A conduta do investigado, narrada pela Polícia Federal, revela-se ilícita e gravíssima pois são apontados elementos indicativos do uso irregular da máquina pública com objetivo de interferir no processo eleitoral, via direcionamento tendencioso de recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores” (Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, ao ordenar a prisão preventiva de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal acusado de montar barreiras de trânsito no segundo turno das eleições para prejudicar Lula, sobretudo nas cidades do Nordeste)

