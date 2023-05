“Agora que começou o jogo. O que a gente não pode é se assustar com a política. Quando a sociedade se assusta com a política e começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior” (Lula, presidente da República, em um contexto no qual falava do esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente pelo Congresso – mas sem citar a ajuda de integrantes da base governista)