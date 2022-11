Frase do dia

“Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Espero que você não creia que aqui no Qatar só se fala em Copa do Mundo” (Eduardo Bolsonaro, deputado federal, após ser flagrado no país árabe vendo o jogo do Brasil. O filho Zero Três do presidente deu a desculpa esfarrapada porque houve uma onda de críticas – inclusive de bolsonaristas – questionando o motivo dele não ter usado qualquer sistema de transferência de dados disponível, como o WeTransfer, enquanto seguidores do seu pai continuam a tomar chuvas nos quartéis depois da vitória de Lula)