A desculpa esfarrapada de Eduardo Bolsonaro para a viagem ao Catar

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sofreu críticas até de apoiadores após ser flagrado pela transmissão da Fifa nas arquibancadas do Estádio 974, no Catar, minutos antes da partida entre Brasil x Suíça pela Copa do Mundo 2022.

As imagens do deputado se divertindo pegaram mal especialmente entre os apoiadores mais ferrenhos de Jair Bolsonaro que, até hoje, um mês após o segundo turno, protestam nas ruas contra o resultado das urnas que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva.

Para piorar, Eduardo foi flagrado no Catar apenas três horas depois de registrar presença em dois eventos no plenário da Câmara dos Deputados. A distância de avião entre os dois países é de catorze horas. O filho Zero Três do presidente tampouco anunciou que viajaria ao Oriente Médio para assistir ao Mundial.

O motivo, na versão de Eduardo Bolsonaro, por ele estar na Copa. pic.twitter.com/7FP4JKwvnQ — Carolina Botelho (@sobotelha) November 29, 2022

A repercussão foi tão negativa que o deputado federal gravou um vídeo para “justificar” sua viagem, que começou a circular em grupos bolsonaristas do Telegram. No vídeo, Eduardo mostra uma série de pen drives que, segundo ele, contêm vídeos em inglês “explicando a situação do Brasil”.

“Eu espero que você não creia que aqui, no Catar, só se fale em Copa do Mundo. Vale lembrar que a Fifa tem mais membros que as Nações Unidas. A imprensa do mundo inteiro está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço para criminalizar quem fale algumas verdades a outros brasileiros”, disse o parlamentar. “Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional?”, indagou ele, que termina dizendo que “seguimos na mesma batida”.

