“Posso dizer que é um prazer avançar com a minha plataforma que, como foi dito, coincide muito com a do governo eleito no Brasil. A minha relação será de total harmonia. Nós vemos a nossa pauta, as nossas prioridades, muito alinhadas com a agenda do novo governo” (Ilan Goldfajn, presidente eleito do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao explicar que o objetivo de sua gestão será o de combater a pobreza, a desigualdade e as mudanças climáticas)