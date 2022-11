“Talvez eu queira ressignificar conteúdo do que é ser uma primeira-dama para as mulheres, para as pessoas, para as famílias de uma forma geral. Um papel mais de articulação com a sociedade civil” (Janja, futura primeira-dama, em entrevista ao Fantástico. A companheira de Lula – Rosângela da Silva – ainda tratou de temas como machismo, religião e sua participação em articulações políticas nas eleições, como a fundamental ligação para Simone Tebet)