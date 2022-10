Frase do dia

“Você, que melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nessas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida” (Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, pedindo voto para o petista às vésperas do pleito mais violento do século. A campanha deste ano, contudo, levou à superação de boa parte da rivalidade entre o PT e o PSDB. Na primeira vez que foi às ruas em uma eleição – antes de ser político – Lula também pediu votos para FHC. Ou seja, começou com uma união e terminou numa união, superando enormes rivalidades criadas pelo caminho)