“A História não vai perdoar aqueles que não defendem a democracia” (Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, em entrevista ao Globo. Nela, o magistrado contou que o pior momento da atual crise política-institucional ocorreu no 7 de setembro do ano passado, quando havia a informação de que grupos radiciais bolsonaristas poderiam explodir a sede da corte. Fux também afirmou que “não há mais lugar para arroubos autoritários”. Só falta avisar, então, Jair Bolsonaro)