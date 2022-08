“Apoiar um candidato [no 7 de setembro] é liberdade democrática. Agora, se o episódio for para atacar outras instituições saberemos o tamanho do fascismo no Brasil” (Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, no Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Segundo o magistrado, o enfraquecimento do Estado de Direito nos dias atuais ocorre “por líderes populistas que são eleitos e destróem os pilares da democracia”)