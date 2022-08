Frase do dia

“Mentir precisa voltar a ser errado de novo. Compareci à Câmara dos Deputados, como presidente do TSE, para debater o voto impresso, atendendo três convites oficiais. E foi a própria Câmara que derrotou a proposta de retrocesso. Mas sempre haverá maus perdedores” (Luis Roberto Barroso, ministro do Supremo, respondendo educadamente a acusação de Jair Bolsonaro, que o chamou de mentiroso e criminoso. O presidente da República relacionou o magistrado à derrota política que sofreu no Congresso quando tentava recriar o voto impresso no Brasil)